Jamie Lee Curtis hat Lindsay Lohan immer unterstützt

Von: APA/dpa

Drogenexzesse, Alkohol am Steuer, Gefängnis: US-Schauspielerin Lindsay Lohan hat wilde Jahre hinter sich. Eine, die ihr in dieser Zeit oft zur Seite stand, war ihre “Freaky Friday”-Kollegin Jamie Lee Curtis (66), wie die 39-Jährige dem US-Magazin “People” am Donnerstag erzählte. “Jamie hat mich in einer Zeit begleitet, in der ich öffentlich viel durchgemacht habe.” Curtis sei privat immer für sie gewesen.

Lohan war Anfang der 2000er mit Komödien wie “Freaky Friday” und “Girls Club – Vorsicht bissig!” zum Weltstar geworden. Doch danach hatte sie unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Drogenbesitzes Ärger mit der Justiz und ihre Karriere lag für lange Zeit brach. Erst vor wenigen Jahren erschienen mit ihr zwei neue Weihnachts-Romcoms bei Netflix und sie drehte mit Curtis eine Fortsetzung des gemeinsamen Hitfilms “Freaky Friday”.

Große Verbundenheit zwischen den Schauspielerinnen

Auch Curtis erzählte im “People”-Interview von ihrer Verbundenheit zu Lohan: “Ich weiß, dass ich ihr vertrauen kann”, sagte die Oscar-Preisträgerin. “Und das kann ich nicht über viele Leute sagen.” Sie und Lohan hätten “beide harte Dinge durchgemacht.” Beide Frauen hätten sich einst verbunden und seien “wirklich verbunden geblieben”. “Und das ist etwas Besonderes und selten für mich.”

Die “Freaky Friday”-Fortsetzung, “Freakier Friday”, kommt bald ins Kino. Darin spielen Lohan und Curtis erneut Mutter und Tochter, die unfreiwillig in fremden Körpern aufwachen.