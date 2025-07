Jenna Ortega fühlt sich “unglaublich missverstanden”

Von: APA/dpa

US-Schauspielerin Jenna Ortega spricht in einem Interview mit dem US-Magazin “The Hollywood Reporter” über die Nachteile davon, im Rampenlicht zu stehen. Laut eigenen Angaben hat sie den Eindruck, dass die Öffentlichkeit ein völlig falsches Bild von ihr hat. “Ich glaube, das ist ein Teil meines Problems mit dieser Seite des Jobs, denn man fühlt sich unglaublich missverstanden”, sagte die 22-jährige “Wednesday”-Darstellerin im gemeinsamen Interview mit Regisseur Tim Burton.

Auf die Frage, ob das Bild der Öffentlichkeit von ihr in ihren Augen korrekt sei, sagte sie: “Überhaupt nicht.” Ortega führte aus: “Es ist fast so weit, dass man das Gefühl hat, der eigene Name gehöre nicht zu einem. Ich fühle mich fast gar nicht mehr angesprochen.” Sie “hasse Mutmaßungen” – und ein großer Teil ihres Jobs als Schauspielerin bestehe darin, “dass die Leute Mutmaßungen über dich anstellen werden”.

Burton erklärte, dass er “die Zeit der Geheimnisse” vermisse, “als man nicht alles über die Schauspieler wusste”. Ortega ergänzte: “Und die Leute fühlen sich berechtigt, diese Teile deines Lebens zu erfahren”. Burton und Ortega haben zusammen die Hitserie “Wednesday” sowie den Film “Beetlejuice 2”, die Fortsetzung der gleichnamigen Kult-Gruselkomödie von 1988, gedreht. Diese Woche hatte der Streaminganbieter Netflix eine dritte “Wednesday”-Staffel angekündigt.

Bei Fan-Begegnungen habe sie “immer Angst”

In dem Gespräch mit “The Hollywood Reporter” berichtete die Schauspielerin auch von Fan-Begegnungen in der Öffentlichkeit. Auf die Frage, ob sie davon schon unheimliche erlebt habe, sagte Ortega, dass sie “immer Angst” habe. “Wenn jemand in der Öffentlichkeit deinen Namen ruft, ist das verrückt. Manchmal fühle ich mich unwohl, wenn erwachsene Männer auf mich zukommen. Außerdem schreien die Leute manchmal schlimme Sachen.” Halte sie nicht an, weil sie spät dran ist, habe sie jemand einmal schon vor ihrer Mutter beschimpft.

Ortega gab aber auch einen Einblick in ihre Selbstzweifel. Auf die Frage, ob sie im Rückblick auf ihre Performance in der ersten Staffel der Serie “Wednesday” etwas anders machen würde, sagte sie: ” Ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben eine Szene gedreht habe, die mich nicht nachts wach gehalten und mir Albträume bereitet hat.”

Keine Fans von KI

Auf die Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Filmen angesprochen, gab der Regisseur Burton an, nicht viel darüber zu wissen. “Ich habe nur gesehen, wie Leute KI-Versionen meiner Figuren gemacht haben, und das hat mir nicht gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass man mir etwas weggenommen hat.” Jede neue Technologie habe das Potenzial, gut oder schlecht zu sein, sagte er. Ortega ergänzte, dass sich die Gesellschaft durch KI immer weiter von der Wahrheit entfernen würde. “Das Schöne an Filmen ist, dass sie von Menschen mit Geschichten und persönlichen Erfahrungen stammen – und das kann ein Computer niemals nachmachen.”

( S E R V I C E – Interview in “The Hollywood Reporter: https://dpaq.de/PRQeap4 )