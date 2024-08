John Cena fand Oscar-Nacktauftritt peinlicher als Sexszenen

Von: APA/dpa

Bei seinem Nacktauftritt bei den vergangenen Oscars hat sich Schauspieler John Cena nach eigener Darstellung so geniert wie nie zuvor in seiner Karriere. “Ich habe die höchstdekorierten Darsteller, Produzenten und Regisseure in einem Raum”, schilderte der 47-Jährige im Podcast “Club Shay Shay” mit Blick auf seinen Auftritt im März. “Und ich gehe da raus mit meinen Eiern im Wind, mit einer Karteikarte, die meine Sachen abdeckt, und frage: ‘Hey Leute, ist das lustig?'”

Der Schauspieler und Wrestler war bei den 96. Academy Awards nackt auf die Bühne gekommen, um den Preis für das beste Kostümdesign zu vergeben. Er habe die Idee von Moderator Jimmy Kimmel für den Auftritt damals jedoch sofort lustig gefunden und schätze sich glücklich, dafür gewählt worden zu sein, erklärte Cena.

Er hat eigenen Worten zufolge seinen Oscar-Auftritt noch unangenehmer in Erinnerung als den Dreh von Sexszenen – was er zuvor als “das Schlimmste” beschrieben hatte. Bei einem Film seien so viele Menschen involviert, die auch bei der Aufnahme intimer Szenen alle vor Ort seien, sagte er: “Es ist wirklich peinlich.”