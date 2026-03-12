Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Judith Holofernes kann wegen Stimmstörung nicht mehr singen
Donnerstag, 12. März 2026 | 19:55 Uhr
Judith Holofernes: wegen Stimmstörung Autorin statt Musikerin
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Von: APA/dpa

Die ehemalige Frontfrau der Band “Wir sind Helden” (“Nur ein Wort”, “Denkmal”), Judith Holofernes, kann nicht mehr singen. “Ich musste meine Solokarriere, die ich auch sehr geliebt habe, sozusagen abbrechen”, sagte sie in der ZDF-Sendung “Volle Kanne”. Sie könne nicht mehr mit ihrer Stimme arbeiten. Es handle sich wahrscheinlich um eine neurologische Stimmstörung, die sie 2017 entwickelt habe, so Holofernes.

Es sei dabei ungeklärt, ob diese mit einer Hirnhautentzündung zusammenhängt, die sie wahrscheinlich im selben Jahr gehabt habe. Sie habe bereits alles Mögliche gemacht und versuche, dran zu bleiben, habe sich inzwischen aber auch entspannt und versuche “nicht zu krampfen”, sagte die 49-Jährige. Sie ist inzwischen vor allem als Autorin tätig, in ihrem neuesten Buch “Hummelhirn” blickt sie etwa auf ihre Kindheit zurück.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

