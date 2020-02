Kaiser Chiefs: Indie-Brit-Rocker treten in Algund auf

Algund – Die Kaiser Chiefs, eine der bedeutendsten Indie Rock Bands, kommen nach Algund. Im Gepäck haben sie ihr neuen Album „Duck“ und natürlich die größte Hits ihrer langen Karriere.

Sieben Alben, sechs Millionen verkaufte Platten weltweit, drei Brit Awards und zahllose Top-Ten-Hits – das sind die Eckzahlen einer der erfolgreichsten britischen Band des letzten Jahrzehnts. Das aktuelle Album „Duck“ ist bereits im Juni erschienen und hat Publikum wie Kritiker gleichermaßen begeistert.

Man spricht gerne vom verflixten siebten Jahr, bei den Kaiser Chiefs müsste man eher vom verflixten siebten Album sprechen. Denn das ist jenes in der Geschichte der Indie-Brit-Rocker, das der Band bislang am schwersten gefallen ist. Am Anfang stand die Selbstreflexion und die Erkenntnis, dass man nicht mehr fühlte, über was man sang. Und dass der Spaß irgendwie verloren gegangen war. Frontmann Ricky Wilson: „Um einfach größtmöglichen Spaß an der Musik zu haben, und diesen Spaß auch auf unser Publikum zu übertragen. Ich gestehe, dass uns dieses Gefühl über die Jahre abhandenkam.“

Eben dieses Gefühl wollten die Jungs aus Leeds auf „Duck“ wiederfinden – und es ist ihnen gelungen. Was Wilson allerdings erst richtig bewusst wurde, als er auf einer U-Bahnfahrt den Mix des neuen Songs „I Think People Know How To Love Each Other“ hörte und dachte: „Scheiße, endlich: Wir haben’s geschafft! Wir sind wieder bei uns angekommen!“ Und Basser Simon Rix erklärt, dass das Album „wie absolut nichts klingt, das wir bislang gemacht haben, aber gleichzeitig in jedem Ton die typische Kaiser Chiefs-DNA in sich trägt.“ Im Februar gehen die alten neuen Kaiser Chiefs dann mit „Duck“ auf Europatour mit einem Abstecher inklusive Live-Konzert nach Algund (9. Februar).

Neben den Titeln des neuen Albums werden die Kaiser Chiefs natürlich auch ihre bekanntesten Hits wie I Predict A Riot, Oh My God, Ruby, Every Day I Love You Less and Less, The Angry Mob und Coming Home spielen.

KAISER CHIEFS

Thalguterhaus Algund

Am 9. Februar 2020

Beginn 21.00 Uhr

Kartenvorverkauf ab 8. Oktober (10.00 Uhr)

