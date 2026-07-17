Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kardashian-Schwestern trauern um Großmutter
Kim Kardashian postete auf Instagram Familienfotos

Kardashian-Schwestern trauern um Großmutter

Freitag, 17. Juli 2026 | 10:50 Uhr
Kim Kardashian postete auf Instagram Familienfotos
APA/Instagram/kimkardashian
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Realitystar und Unternehmerin Kim Kardashian und ihre Schwestern Kourtney und Khloe trauern um ihre Großmutter Mary Jo Campbell. Zuvor hatte Kris Jenner – die Mutter der Kardashian-Schwestern – auf Instagram den Tod ihrer Mutter bekanntgegeben. Kim Kardashian würdigte Campbell auf Instagram als “Matriarchin” der Familie, deren Liebe alle Angehörigen verbinde.

Kardashian schrieb, ihre Großmutter habe ihr den Wert von Familie vermittelt und sie als Geschäftsfrau entscheidend geprägt. Zugleich verlinkte sie zahlreiche Bilder, teilweise aus der Kindheit, die sie gemeinsam mit ihrer Großmutter zeigen. Campbell war 91, berichten die US-Medien “LA Times” und “People”.

Für die Reality-Formate “Keeping Up With The Kardashians” und “The Kardashians” lassen sich die 45-Jährige und ihre Familie seit Jahren im Alltag auf Schritt und Tritt von den Kameras begleiten. Auch Mary Jo Campbell trat in den vergangenen Jahren wiederholt in der Reality-Serie der Kardashian-Jenner-Familie auf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Juwelier Mario Roggero rechtskräftig zu fast 15 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
79
Juwelier Mario Roggero rechtskräftig zu fast 15 Jahren Haft verurteilt
Teuerster Spritpreis in Südtirol
Kommentare
68
Teuerster Spritpreis in Südtirol
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
Kommentare
48
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
Dürresommer in Südtirol: Futter wird knapp, Preise steigen
Kommentare
39
Dürresommer in Südtirol: Futter wird knapp, Preise steigen
“Der erste Gedanke war: ein Attentat”
Kommentare
34
“Der erste Gedanke war: ein Attentat”
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 