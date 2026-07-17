Kardashian-Schwestern trauern um Großmutter

Von: APA/dpa

US-Realitystar und Unternehmerin Kim Kardashian und ihre Schwestern Kourtney und Khloe trauern um ihre Großmutter Mary Jo Campbell. Zuvor hatte Kris Jenner – die Mutter der Kardashian-Schwestern – auf Instagram den Tod ihrer Mutter bekanntgegeben. Kim Kardashian würdigte Campbell auf Instagram als “Matriarchin” der Familie, deren Liebe alle Angehörigen verbinde.

Kardashian schrieb, ihre Großmutter habe ihr den Wert von Familie vermittelt und sie als Geschäftsfrau entscheidend geprägt. Zugleich verlinkte sie zahlreiche Bilder, teilweise aus der Kindheit, die sie gemeinsam mit ihrer Großmutter zeigen. Campbell war 91, berichten die US-Medien “LA Times” und “People”.

Für die Reality-Formate “Keeping Up With The Kardashians” und “The Kardashians” lassen sich die 45-Jährige und ihre Familie seit Jahren im Alltag auf Schritt und Tritt von den Kameras begleiten. Auch Mary Jo Campbell trat in den vergangenen Jahren wiederholt in der Reality-Serie der Kardashian-Jenner-Familie auf.