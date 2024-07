Karten und Briefe von Prinzessin Diana werden versteigert

Von: APA/dpa

Ein Auktionshaus in England will mehrere Karten und Briefe mit handgeschriebenen Notizen von Prinzessin Diana versteigern. Die Schriftstücke seien einst an die frühere Haushälterin von Dianas Familie geschickt worden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Sie sei die oberste Haushälterin von Dianas Eltern in Park House in Sandringham gewesen, wo Diana mehrere Jahre ihrer Kindheit verbracht habe.

Das Auktionshaus Sworders will die Schriftstücke nächsten Dienstag versteigern. Die meisten der Nachrichten an “Collie”, wie Diana sie genannt habe, seien Danksagungen für Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke gewesen, meldete PA. Oft seien darauf auch kurze Notizen über ihr Leben gewesen.

In einem Brief habe Diana sich für ein Geschenk an ihren jüngeren Sohn Prinz Harry bedankt. “William vergöttert seinen kleinen Bruder und verbringt seine ganze Zeit damit, Harry mit unendlich vielen Umarmungen und Küssen zu überschütten.”

Prinzessin Diana war die erste Frau des heutigen Königs Charles III. Ein Brief sei auf den 8. Juli 1981 datiert, drei Wochen vor der Hochzeit. Jeder sei unglaublich mit den letzten Dekorationen beschäftigt, die Braut sei relativ ruhig geblieben, heißt es in dem Schreiben, das auf Briefpapier des Buckingham-Palasts verfasst wurde. Das Paar trennte sich später. Diana kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben.