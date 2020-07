Kastelruther Spatzen: Erpresser von Norbert Rier verurteilt

Bozen – Gerhard Korn ist der Schreiber des Erpresserbriefes an Spatzen-Chef Norbert Rier gewesen. Das geht aus einem grafologischen Gutachten hervor, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

In der ersten Instanz war der 55-Jährige noch freigesprochen worden.

Nun wurde Korn am Oberlandesgericht wegen Erpressung zu einem Jahr und vier Monaten bedingter Haft verurteilt.

Der Sänger der Kastelruther Spatzen hatte im Jahr 2014 anonym per Post die Aufforderung erhalten, er solle über 700.000 Euro in eine Sporttasche packen und diese in ein Hotel nach Meran bringen, sonst passiere was.

Mehr lest ihr in der aktuellen Ausgabe des Tagblatts Dolomiten!