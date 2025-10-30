Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kelly hat Zeit als Kinderstar “halbwegs heil überstanden”
Michael Patrick Kelly ist seit Jahren solo unterwegs

Kelly hat Zeit als Kinderstar “halbwegs heil überstanden”

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 14:32 Uhr
Michael Patrick Kelly ist seit Jahren solo unterwegs
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Von: APA/dpa

Sänger Michael Patrick Kelly ist froh, die Zeit als Kinderstar und den damit verbundenen Druck gut durchgestanden zu haben. “Ich bin dankbar, dass ich die Zeit trotzdem halbwegs heil überstanden habe”, sagte er dem “Stern”. “Der Druck, so früh auf Bühnen zu stehen, leisten und gefallen zu müssen, war groß.” Der 47-Jährige ist der drittjüngste Spross des Musiker-Clans Kelly Family, die mit Liedern wie “An Angel” berühmt wurde.

Viele Kinderstars hätten irgendwann den Halt im Leben verloren. “Zum Glück habe ich nie Drogen genommen. Ansonsten hätte das bei mir wahrscheinlich schlecht geendet”, sagte Kelly. Sein Vater sei eine große Stütze gewesen. “Mein Vater hat mich geerdet, indem er mich keine Autogramme geben ließ, als ich noch keine 18 Jahre alt war, und kaum Interviews.”

Früher habe die Familie lange Zeit auf der Straße gespielt, dabei auch Anfeindungen, Angriffe und sogar körperliche Gewalt durch fremde Menschen erlebt. “Da lernst du schnell, was wirklich zählt.” Am Freitag veröffentlicht Kelly sein Soloalbum “Traces”.

