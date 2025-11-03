Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Klage von Justin Baldoni gegen Blake Lively beendet
Justin Baldoni vor Gericht abgeblitzt

Klage von Justin Baldoni gegen Blake Lively beendet

Montag, 03. November 2025 | 18:39 Uhr
Justin Baldoni vor Gericht abgeblitzt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRYAN BEDDER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nachdem US-Schauspieler Justin Baldoni (41) sich nicht fristgemäß gemeldet hat, hat ein Richter in New York dessen Verleumdungsklage gegen die US-Schauspielerin Blake Lively (38), deren Ehemann Ryan Reynolds (49) und die “New York Times” beendet. Das geht aus einem Gerichtsdokument hervor.

Richter Lewis Liman hatte die Klage im Juni abgewiesen mit der Begründung, dass Baldoni seine Anschuldigungen nicht ausreichend nachgewiesen habe. Er gab ihm jedoch die Möglichkeit, eine ergänzte Beschwerde einzureichen – dies tat der Schauspieler jedoch nicht fristgemäß. Lively bat darum, dass ihre Gerichtskosten übernommen werden. Darüber muss der Richter noch entscheiden, danach hat Baldoni noch einmal die Chance gegen die Beendigung der Klage Einspruch einzulegen.

Lively (“Gossip Girl”) hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember wegen sexueller Belästigung beim Dreh von “Nur noch ein einziges Mal” angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni (“Jane the Virgin”), der bei dem Film auch Regie geführt hatte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Für die noch laufende Klage von Lively ist ein vorläufiger Prozessauftakt für den kommenden März angesetzt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
78
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
34
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Kommentare
28
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Kommentare
25
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
24
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 