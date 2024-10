König Charles III. besucht Australien und Samoa

Von: APA/AFP

Es ist seine erste größere Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose: Der britische König Charles III. wird ab Freitag neun Tage lang Australien und den Pazifikstaat Samoa besuchen. Begleitet wird der 75-jährige Monarch auf der Reise von der Königin Camilla. Charles besuchte Australien schon mehrmals als Kronprinz, etwa 1983 zusammen mit seiner ersten Frau Prinzessin Diana und dem knapp einjährigen Sohn Prinz William.

Die Reise ab Freitag ist seine erste nach Down Under, seit er im September 2022 König und damit gleichzeitig auch Australiens Staatsoberhaupt wurde. Es ist zudem der erste Besuch eines Monarchen in Australien seit einer Visite seiner verstorbenen Mutter Elizabeth II. im Jahr 2011.

Bei Charles III. war im Februar eine nicht näher bezeichnete Krebserkrankung diagnostiziert worden, monatelang zog er sich daraufhin zur Behandlung aus der Öffentlichkeit zurück. Seit Ende April nimmt der 75-Jährige wieder Termine wahr, im Juni reiste er zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie für einen Tag nach Frankreich. Im Juli kündigte der Buckingham-Palast schließlich die Reise nach Australien und Samoa an.

Seine Krebs-Behandlung wird der König nach Berichten britischer Medien mit Zustimmung seiner Ärzte während der mit An- und Abreise insgesamt elftägigen Reise unterbrechen. Das Besuchsprogramm wurde mit Rücksicht auf seine Gesundheit allerdings verschlankt: In Australien werden Charles und Camilla nur Canberra und Sydney besuchen.

In Canberra wird das Königspaar von Premierminister Anthony Albanese empfangen. Charles, der sich seit langem für Umwelt- und Klimaschutz interessiert, wird zudem mit Mitarbeitern des Botanischen Gartens in Canberra über die Auswirkungen des Klimawandels sprechen und mit Feuerwehrleuten und Experten der Forschungsbehörde CSIRO über die Folgen verheerender Buschbrände, die vor fünf Jahren ganze Landstriche in Australien verwüstet hatten.

In Sydney wird Charles unter anderem die Onkologin Georgina Long und ihren Forschungspartner Richard Scolyer treffen, die in Australien mit ihrer Forschung zu Hautkrebs bekannt wurden.

Mit ziemlicher Sicherheit wird der Besuch des Königspaares auch dazu führen, dass in der einstigen Kolonie wieder verstärkt über eine Loslösung vom britischen Königshaus diskutiert wird. 1999 war eine Volksabstimmung über eine Umwandlung Australiens in eine Republik noch knapp gescheitert, seit dem Tod der Queen ist die Diskussion aber neu entbrannt.

Laut einem Bericht des “Daily Mirror” sollen sämtliche Regierungschefs der australischen Bundesstaaten eine Einladung zu einem Empfang mit dem König in Canberra ausgeschlagen haben. Bestätigt wurde der Bericht allerdings nicht. Neben eingefleischten Republikanern protestieren auch Indigene gegen das Königshaus, das sie für Kolonialverbrechen in Australien mitverantwortlich machen.

In Samoa nimmt Charles ab kommenden Montag an einem Treffen der Regierungschefs der Commonwealth-Staaten teil. Er wird bei der Eröffnungsfeier die Delegationen aus 56 Ländern begrüßen und einen Empfang für neue Regierungschefs ausrichten. Außerdem will der König in Samoa unter anderem einen Mangrovenwald besuchen und sich über Schutzmaßnahmen für das fragile Ökosystem informieren. Camilla will unter anderem Gewalt- und Missbrauchsopfer treffen.

Auch in Samoa könnte Charles mit den dunklen Kapiteln in der Geschichte des Vereinigten Königreiches konfrontiert werden: Beim Commonwealth-Gipfel 2022 in Ruanda hatte Charles seine “persönliche Trauer” über Verbindungen der Krone zur Sklaverei zum Ausdruck gebracht – auf Forderungen vor allem aus Karibik-Staaten nach einer förmlichen Entschuldigung und finanziellen Entschädigungen war er aber nicht eingegangen.

Einen eigentlich ursprünglich anvisierten Besuch in Neuseeland musste Charles aus Gesundheitsgründen streichen. Zugunsten der “Genesung” des Königs werde auf den Abstecher verzichtet, erklärte der Palast im Juli. Bei Spielerinnen der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft hatte Charles sich im September dafür entschuldigt: Die Absage tue ihm “außerordentlich leid”, sagte der König bei einer Audienz, bei der ihn mehrere Sportlerinnen stürmisch umarmt hatten. Er hoffe aber auf einen neuen “Vorwand” für eine Neuseeland-Reise “in nicht allzu ferner Zukunft”.

(von Helen Rowe und CarolineTaix/AFP)