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Kommissar Rex wird sich weiterer Fälle annehmen

“Kommissar Rex” erhält nach Comeback weitere Folgen

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 15:58 Uhr
Kommissar Rex wird sich weiterer Fälle annehmen
APA/APA/ORF/MR Film/Victoria Herbig/Victoria Herbig
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Von: apa

Das Comeback von “Kommissar Rex” ist beim Fernsehpublikum in den vergangenen Monaten auf großes Interesse gestoßen. Wenig verwundern mag daher, dass nach den sechs Fällen in Spielfilmlänge sich noch weitere Episoden hinzu gesellen werden. Der “Kurier” berichtete am Donnerstag, dass ORF und Sat.1 bald wieder drehen lassen. Dabei soll das zentrale Ermittlerteam rund um Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner bestehen bleiben. Der ORF bestätigte das auf APA-Anfrage.

Gedreht werden soll voraussichtlich im kommenden Herbst und Frühjahr in Wien und Umgebung. Bis die neuen Fälle mit der vierbeinigen Spürnase zu sehen sind, dauert es freilich noch etwas länger.

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