Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Konstantin Wecker sagt Konzerte im November ab
Neurologische Erkrankung des 78-Jährigen als Hintergrund

Konstantin Wecker sagt Konzerte im November ab

Dienstag, 04. November 2025 | 17:35 Uhr
Neurologische Erkrankung des 78-Jährigen als Hintergrund
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker hat auf seiner aktuellen Tournee sämtliche Konzerte im November aus Krankheitsgründen abgesagt. Hintergrund sei eine neurologische Erkrankung des 78-Jährigen, teilte sein Büro der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Absage betrifft bisher 14 Konzerte in Deutschland, darunter Auftritte in Berlin, Koblenz und Saarbrücken. Eintrittsgelder würden den Fans erstattet, hieß es.

Zugleich bemühten sich die Veranstalter, für alle Auftritte der Tournee “Lieder meines Lebens” Ersatztermine zu finden. Gespräche dazu liefen bereits, allerdings sei der Tourplan für das kommende Jahr schon sehr voll. Ob die bisher nicht abgesagten Veranstaltungen im Dezember wie geplant stattfinden können, lasse sich derzeit nicht sicher sagen. Wecker hatte im August bekanntgegeben, er leide an Nervenschäden in seiner linken Hand. Aufgrund dieser sei er nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen. Hintergrund sei ein jahrelanger Alkoholmissbrauch.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
49
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
42
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
37
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Kommentare
37
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Kommentare
34
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Anzeigen
Arsenal vs Bayern München
Arsenal vs Bayern München
Wettvorhersagen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 