Kristen Bell: Gemeinsame Ziele stärkten meine Ehe

US-Schauspielerin Kristen Bell (“Bad Moms”) hat erzählt, was ihre bald zehnjährige Ehe mit dem Schauspieler Dax Shepard gestärkt hat. “Gemeinsame Ziele, suchen Sie danach”, sagte die 43-Jährige dem Branchenmagazin “Entertainment Tonight”. “Unsere Kinder sind doch ein gemeinsames Ziel, oder?”

Viele Menschen würden denken, dass sie nicht mit ihren Ehepartnern zusammenarbeiten könnten, erklärte Bell, die seit Oktober 2013 mit Shepard verheiratet ist und mit ihm zwei Töchter hat. “Ich für meinen Teil möchte ein weiteres gemeinsames Ziel mit ihm haben. Ich respektiere ihn in kreativer Hinsicht so sehr.” Zudem habe sie großes Vertrauen in ihren Mann. “Natürlich möchte ich, dass er mein Regisseur oder mein Szenenpartner ist.” Daneben helfen ihrer Ehe auch “ein tiefes Gefühl von Respekt” sowie Verständnis, und sich der persönlichen Traumata des Partners bewusst zu sein, sagte die Schauspielerin. “Zu verstehen, dass Ihr Partner früher ein kleiner Mensch war, ist das Beste, was Sie tun können.”