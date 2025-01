Kronprinzessin Mette-Marit besucht Leipziger Buchmesse

Von: APA/dpa

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit kommt zur Leipziger Buchmesse. Neben ihr werden einige sehr bekannte Autoren wie Karl Ove Knausgård, Lars Mytting und Linn Strømsborg an Ort und Stelle sein, wie die Direktorin von Norwegian Literature Abroad (Norla), Margit Walsø, bei einer Pressekonferenz zur Leipziger Buchmesse in der Norwegischen Botschaft in Berlin sagte. Norwegen ist diesjähriges Gastland der Leipziger Buchmesse.

Mette-Marit gilt als begeisterte Leserin. Die Förderung der norwegischen Literatur ist eines der Steckenpferde, um die sich die Frau von Kronprinz Haakon kümmert. 2017 wurde sie zur Botschafterin für norwegische Literatur im Ausland auserkoren. Das norwegische Königshaus schreibt über sie, Mette-Marit sei leidenschaftlich begeistert von Literatur und wünsche sich, ihre Freude am Lesen teilen zu können. Sie persönlich sei davon überzeugt, dass es ein Buch für alle gebe.

Gelegenheit, die internationale Literaturszene zu entdecken

Gastländer seien immer ein zentraler Bestandteil der Buchmesse, sagte die Direktorin, Astrid Böhmisch. Sie böten die Gelegenheit, die internationale Literaturszene zu entdecken und beschriebene Wirklichkeiten aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben. Norwegen sei bekannt für herausragende Autoren. Österreich war 2023 Gastland.

Aber nicht nur ältere Literaturfans möchte die Messe zusammenbringen, sondern auch die Jüngeren. Ein besonderer Fokus liegt auf Literatur für Kinder und junge Erwachsene. Außerdem stehen zeitgenössische Sachbücher, Kriminalromane und Literatur der Minderheit der Samen im Mittelpunkt.

Das literarische Motto des Gastlandes lautet “Traum im Frühling”. Die Leipziger Buchmesse findet im Verbund mit der Manga Comic Con und dem Lesefest “Leipzig liest” vom 27. bis 30. März unter dem Motto “Worte bewegen Welten” statt. Im vergangenen Jahr besuchten 283.000 Menschen die Messe.