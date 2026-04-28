Lady Gaga und Doechii feiern Mode mit gemeinsamem Song

Von: APA/dpa

Die Grammy-Preisträgerinnen Lady Gaga (40) und Doechii (27) feiern im Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song für den neuen “Der Teufel trägt Prada”-Film ihre Begeisterung für die Modewelt. In dem Video zu “Runway” schreiten und posieren beide Künstlerinnen in bunten High-Fashion-Kleidern auf der Tanzfläche und singen: “I can turn a dance floor into a runway” (auf Deutsch: “Ich kann eine Tanzfläche in einen Laufsteg verwandeln”).

“Runway” ist die erste Zusammenarbeit der Popsängerin Lady Gaga (“Abracadabra”) und der Rapperin Doechii (“Anxiety”) und soll im Film “Der Teufel trägt Prada 2” zu hören sein. In dem Musik-Clip blättern die Musikerinnen auch in dem fiktiven Modemagazin “Runway”, das bereits aus dem ersten “Der Teufel trägt Prada”-Film bekannt ist. Auf dem Cover ist Emily Blunt in ihrer Rolle aus der Modewelt-Satire zu sehen.

Zwei Jahrzehnte nach dem Kinoerfolg “Der Teufel trägt Prada” kommt eine Fortsetzung in die Kinos. Mit dabei sind erneut Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci. Die Komödie von 2006 basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lauren Weisberger, die bei dem Modemagazin “Vogue” unter Chefin Anna Wintour assistierte. Im Film trägt das Modemagazin den Namen “Runway”. “Der Teufel trägt Prada 2” kommt am 30. April in Österreich in die Kinos.