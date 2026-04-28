Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Lady Gaga und Doechii feiern Mode mit gemeinsamem Song
Lady Gaga verwandelt Laufsteg in eine Tanzfläche

Lady Gaga und Doechii feiern Mode mit gemeinsamem Song

Dienstag, 28. April 2026 | 11:41 Uhr
Lady Gaga verwandelt Laufsteg in eine Tanzfläche
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DIA DIPASUPIL
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Grammy-Preisträgerinnen Lady Gaga (40) und Doechii (27) feiern im Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song für den neuen “Der Teufel trägt Prada”-Film ihre Begeisterung für die Modewelt. In dem Video zu “Runway” schreiten und posieren beide Künstlerinnen in bunten High-Fashion-Kleidern auf der Tanzfläche und singen: “I can turn a dance floor into a runway” (auf Deutsch: “Ich kann eine Tanzfläche in einen Laufsteg verwandeln”).

“Runway” ist die erste Zusammenarbeit der Popsängerin Lady Gaga (“Abracadabra”) und der Rapperin Doechii (“Anxiety”) und soll im Film “Der Teufel trägt Prada 2” zu hören sein. In dem Musik-Clip blättern die Musikerinnen auch in dem fiktiven Modemagazin “Runway”, das bereits aus dem ersten “Der Teufel trägt Prada”-Film bekannt ist. Auf dem Cover ist Emily Blunt in ihrer Rolle aus der Modewelt-Satire zu sehen.

Zwei Jahrzehnte nach dem Kinoerfolg “Der Teufel trägt Prada” kommt eine Fortsetzung in die Kinos. Mit dabei sind erneut Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci. Die Komödie von 2006 basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lauren Weisberger, die bei dem Modemagazin “Vogue” unter Chefin Anna Wintour assistierte. Im Film trägt das Modemagazin den Namen “Runway”. “Der Teufel trägt Prada 2” kommt am 30. April in Österreich in die Kinos.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Alarmstimmung in der Notaufnahme von Bozen
Kommentare
84
Alarmstimmung in der Notaufnahme von Bozen
Heliport am Ritten: Anrainer protestieren
Kommentare
45
Heliport am Ritten: Anrainer protestieren
Tausende Bauern protestieren am Brenner
Kommentare
44
Tausende Bauern protestieren am Brenner
Weltweit mehr als 74 Millionen Autos mit Elektroantrieb
Kommentare
40
Weltweit mehr als 74 Millionen Autos mit Elektroantrieb
Bildungsbereich: Rückwirkende Auszahlung von 92 Millionen steht fest
Kommentare
33
Bildungsbereich: Rückwirkende Auszahlung von 92 Millionen steht fest
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 