Lady Gaga veröffentlichte neues “Wednesday”-Lied

Mittwoch, 03. September 2025 | 17:05 Uhr
Neuer Song parallel zu neuen Folgen veröffentlicht
Von: APA/dpa

Punktgenau zu den frischen “Wednesday”-Episoden bringt Weltstar Lady Gaga ein neues Lied für den Netflix-Welterfolg heraus. “The Dead Dance” ist ein schneller, melodischer und eingängiger Popsong, zu dem die Schauspielerinnen Emma Myers (Enid) und Evie Templeton (Agnes) auf der Bühne eines historischen Balls als Ballerinas performen.

Die beiden führen dabei einen Tiktok-tauglichen Tempeltanz auf. Der Gag: Agnes wird zwischendurch immer wieder unsichtbar und lässt ihre Freundin dadurch scheinbar in der Luft schwebend tanzen.

Das Lied “The Dead Dance” erschien am Mittwoch bei Streamingdiensten, das Video wurde im Laufe des Tages erwartet. Zugleich veröffentlichte Netflix die zweite Hälfte der zweiten “Wednesday”-Staffel. Lady Gaga spielt in dem Streaming-Hit die Rolle der Nevermore-Lehrerin Rosaline Rotwood.

