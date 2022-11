Laut “Sun”: Boris Becker kommt an Weihnachten frei

London/Berlin – Laut einem Bericht in der britischen “Sun” könnte Boris Becker pünktlich an Weihnachten aus dem Gefängnis freikommen. Seit mittlerweile sieben Monaten sitzt die Tennis-Legende im britischen Gefängnis. Becker wurde wegen Insolvenzstraftaten am 29. April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Nun soll Boris für ein Schnellverfahren zugelassen worden sein, bei dem ausländische Häftlinge in ihre Heimatländer geschickt werden, um die britischen Gefängnisse zu entlasten, weiß auch die BILD zu berichten.

Die Maßnahmen ermöglicht ausländischen Staatsbürgern eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Straftäter profitieren davon, dass 135 Tage von ihrer Haftstrafe abgezogen werden können, wenn sie zustimmen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Laut einer ungenannten Gefängnisquelle der „Sun“ habe Boris diesem Deal zugestimmt.

Beckers Anwalt in Deutschland wollte dazu laut BILD keine Stellung beziehen.