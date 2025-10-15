Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Lebenszeichen von Michael Schumacher
Angeblich unterschrieb er einen Helm

Lebenszeichen von Michael Schumacher

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 07:21 Uhr
Michael Schumachers Management schaltete Twitter-Account frei
APA/APA (dpa)
Von: idr

Gland – Mehr als elf Jahre nach seinem schweren Skiunfall in Méribel bleibt der Gesundheitszustand von Michael Schumacher ein streng gehütetes Geheimnis. Die Familie des siebenmaligen Formel-Eins-Weltmeisters schweigt beharrlich, doch immer wieder gelangen bruchstückhafte Informationen an die Öffentlichkeit, die Raum für Interpretation lassen.

Zuletzt sorgte ein Detail für vorsichtigen Optimismus: Der 56-Jährige soll einen Helm für eine Wohltätigkeitsauktion signiert haben. Stefan L’Hermitte, Journalist der französischen Sportzeitung „L’Equipe“, berichtete gegenüber dem Sender RTL von diesem Vorgang. Es ist das erste Lebenszeichen an die Außenwelt seit Jahren.

Laut der britischen „Daily Mail“ fügte Schumacher mit Unterstützung seiner Ehefrau Corinna seine Initialen „MS“ zu den Unterschriften aller anderen lebenden Formel-Eins-Weltmeister hinzu. Der Helm sollte Spenden für Sir Jackie Stewarts Organisation „Race Against Dementia“ sammeln, die sich der Demenzforschung widmet.

Widersprüchliche Berichte zur Verfassung

Die Einschätzungen über Schumachers Zustand gehen auseinander. So berichtete L’Hermitte zuletzt, dass es ihm besser, jedoch nicht nach wie vor nicht gut gehe. Deutlich pessimistischer äußerte sich im März der RTL-Journalist Felix Görner: „Er kann sich nicht mehr verbal ausdrücken. Die Situation ist sehr traurig“, sagte er damals. Schumacher benötige ständige Pflege und sei vollständig auf seine Betreuer angewiesen. Nur maximal 20 Personen hätten überhaupt Zugang zu ihm.

Gesicherte Informationen gibt es kaum. Ehefrau Corinna schützt die Privatsphäre ihres Mannes mit äußerster Konsequenz und lässt die Öffentlichkeit weiter im Unklaren über den wahren Zustand der Motorsportlegende.

