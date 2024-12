Lilly Becker geht ins Dschungelcamp

Von: APA/dpa

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Lilly Becker und Reality-Star Maurice Dziwak stehen offiziell als erste Teilnehmer der diesjährigen Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” (IBES) fest. Wie der Privatsender RTL verkündete, werden die beiden ab 24. Jänner in der 18. Staffel teilnehmen.

Die 48-jährige Lilly Becker, Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker, setzte sich in dem Verkündungsvideo schon mit ihrer potenziellen Rolle im Camp auseinander: Sie wolle nicht die Team-Mutti werden. “Ich bin Full-Time-Mama, deswegen gehe ich auch in den Dschungel – um einfach mal keine Mama zu sein.” Zugleich wolle sie ihrem Sohn dort zeigen, was seine Mutter alles kann. Sie nahm bereits am Reality-Format “Global Gladiators” teil.

“Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” beginnt am 24. Jänner und läuft 18 Tage lang zur Primetime 20.15 Uhr – anders als zuvor nicht erst am späteren Abend nach 22.00 Uhr. Großer Finalsonntag ist der 9. Februar.