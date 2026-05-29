“Marilyn Monroe – Opfer der Mafia?”: Ein Geburtstagsrätsel

Von: apa

Man kann einen runden Geburtstag ja auch mit Verschwörungstheorien begehen. Am 1. Juni wäre der vielleicht größte Hollywoodstar Marilyn Monroe 100 Jahre alt geworden. Just ab diesem Tag ist bei Sky die zweiteilige Dokuserie “Marilyn Monroe – Ein Opfer der Mafia?” abrufbar, die sich unter Regie von Dan Bree der Frage widmet, wie weit die Schauspielerin Kontakte zur Unterwelt unterhielt – und ob ihr das am Ende im Jahr 1962 eventuell das Leben kostete.

(S E R V I C E – https://show.sky.ch/de/title/129575 )