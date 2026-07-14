Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Matt Damon über “Odyssee”-Dreh: “Sind an Grenzen gegangen”
Matt Damon wurde beim "Odyssee"-Dreh gefordert

Matt Damon über “Odyssee”-Dreh: “Sind an Grenzen gegangen”

Dienstag, 14. Juli 2026 | 10:34 Uhr
Matt Damon wurde beim \
APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hollywoodstar Matt Damon (55) hat die Dreharbeiten zu Christopher Nolans neuem Film “Die Odyssee” (Kinostart: 16. Juli) als besondere Herausforderung erlebt. “Ich war noch nie Teil eines Films, bei dem jede einzelne Abteilung so stark gefordert wurde und gleichzeitig jeder unbedingt dabei sein wollte”, sagte Damon der Deutschen Presse-Agentur in London. “Alle sind wirklich bis an ihre Grenzen gegangen.”

In dem Film nach Homers Epos verkörpert Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Den Schauspielern wurde körperlich einiges abverlangt: So mussten die Darsteller von Odysseus’ Mannschaft zunächst ein Rudertrainingslager absolvieren, bevor sie in See stechen konnten.

Ruderten 100 Tonnen schweres Schiff durchs Mittelmeer

“Sie haben dieses 100 Tonnen schwere Schiff wirklich selbst durch das Mittelmeer gerudert”, erzählte Damon. “Es war großartig, Teil einer solchen Gruppe zu sein, denn normalerweise geht man als Schauspieler nicht zur Arbeit und muss tatsächlich ein Schiff rudern. Aber genau diese Hingabe erwartet Chris (Nolan).”

Der körperliche Aufwand habe sich jedoch gelohnt, ist der 55-Jährige überzeugt. “Man spürt das”, sagte er mit Blick auf die Kinozuschauer. “Es geht vor allem darum, wie das Publikum es erlebt. Und wenn man Menschen sieht, die sich so anstrengen, und weiß, dass das echt ist, dann versetzt einen das wirklich in diese Welt und lässt einen vollkommen darin eintauchen.”

Komplett im Imax-Format gedreht

Eine weitere Herausforderung war, dass “Die Odyssee” als erster Spielfilm komplett im Imax-Format gedreht wurde, einem besonders hochauflösenden Großbildformat für Kinofilme. “Es ist einfach technisch anspruchsvoller, weil die Kameras laut sind”, sagte Damon. “Das kann ablenkend sein, besonders wenn man zum ersten Mal damit arbeitet.”

Hinzu kommt der hohe Filmverbrauch, denn eine Imax-Filmrolle ist nur rund zweieinhalb bis drei Minuten lang. “Wenn man also eine Szene dreht, in der man fünf, sechs oder sieben Minuten miteinander spricht, muss die Kamera zwei- oder dreimal neu geladen werden, nur um überhaupt einen einzigen Take der Szene aufnehmen zu können”, so Damon. “Das verlangt den Schauspielern viel Konzentration ab, damit sie in der Szene bleiben.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Kommentare
53
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Kommentare
51
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Plötzlich gibt die Wand nach – VIDEO
Kommentare
34
Plötzlich gibt die Wand nach – VIDEO
Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit
Kommentare
23
Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit
Auf dem Weg zum Penser Joch: Motorrad stürzt Hang hinunter
Kommentare
22
Auf dem Weg zum Penser Joch: Motorrad stürzt Hang hinunter
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Die Odyssee
Die Odyssee
Ab 16. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 