“Mausi” schockiert über Tod von ihrem “Lebensmensch”

Von: apa

Tief geschockt hat Christina “Mausi” Lugner am Montag auf den Tod ihres Ex-Mannes und nach wie vor sehr engen Freundes Richard Lugner reagiert. “Er war mein Lebensmensch”, sagte Lugner, die von 1991 bis 2007 mit dem Bau- und Society-Löwen verheiratet war, im Gespräch mit der APA. “Ich habe ihm so viel zu verdanken. Das größte Geschenk, das er mir gemacht hat, ist unsere Tochter (Jacqueline, Anm.).”

“Gestern haben wir noch telefoniert. Da hat er mich zurechtgewiesen, weil ich zu seinem Geburtstag (der 92. im Oktober, Anm.) die Laudatio halten sollte”, erzählte Christina Lugner. Sie solle die Fotografen bei der Rede vom Podium wegscheuchen, weil sonst die Gäste nichts sehen würden. “Und dann hat er mir gesagt, was er gerne in der Rede hätte.”

“Ich habe so viel von ihm gelernt, er hat so auf mich gebaut und Vertrauen in mich gesetzt”, sagte “Mausi”. Als Beispiel führte sie den Teilkauf des aus Bratislava einstrahlenden Radiosenders “Radio CD” an, den er wegen ihrer Moderationsaffinität erworben habe. “‘Du lernst das schon’, hat er mir gesagt. Er hat immer an mich geglaubt”, erinnerte sich Christina Lugner.