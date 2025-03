Meghan: Neue Netflix-Serie nicht im eigenen Haus gefilmt

Von: APA/dpa

Fünf Jahre nach ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus gibt Herzogin Meghan (43) in einer neuen Serie Tipps für ein schönes Leben. Die Frau von Prinz Harry spricht in der achtteiligen Produktion “With Love, Meghan” bei Netflix übers Kochen, Gärtnern und Gastgeber sein. Gedreht wurde allerdings nicht bei ihr Zuhause. “Das ist nicht mein Haus”, sagte Meghan in der ersten Folge, in der sie an einer Stelle erzählt, was sie gern für Übernachtungsgäste vorbereitet.

Meghan und Harry (40) – der jüngere Sohn von König Charles III. (76) – hatten sich von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet.

Serienstart wegen der großen Brände verschoben

Um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, schloss das Paar Millionendeals mit den Streamingunternehmen Spotify und Netflix ab. Der Start von Meghans neuer Lifestyle-Serie war wegen der verheerenden Brände in Kalifornien um mehrere Wochen verschoben worden.

Die frühere Schauspielerin (“Suits”) wirbt in der Serie auch für ihre Fruchtaufstriche. Sie hatte eine Lifestylemarke namens “American Riviera Orchard” gegründet, die sie nun allerdings unter “As Ever” weiterführt, und mit der sie unter anderem Marmeladen vermarkten will.