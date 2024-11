Meraner Sängerin Kaytie begeistert mit ihrem Song „Scherben“

Von: mk

Meran – Am Samstag ist eine neue Folge der „Garden Sessions“ veröffentlicht worden, die eine aufstrebende Künstlerin aus Meran ins Rampenlicht rückt. Die Sängerin Kaytie, die kürzlich von der Süddeutschen Zeitung als eine der „21 jungen Leute, die München in diesem Jahr spannend machen“ ausgezeichnet wurde, präsentiert ihren Song „Scherben“ in einer exklusiven Live-Version.

Gedreht wurde auf der Dachterrasse des Hotel SomVita Suites, begleitet von Thomas Schölzhorn und Isabella Stricker.

Der Song „Scherben“ erzählt von den Tiefen einer einseitigen Liebe, die eigene Bedürfnisse in den Hintergrund drängt. Kaytie beschreibt den Moment, in dem man erkennt, dass diese Liebe nur nimmt und nichts zurückgibt – und den Mut findet, zu gehen. Entstanden ist der Song in ihren eigenen vier Wänden, gemeinsam mit Mitbewohner Sven.

Die Live-Aufnahme bietet eine authentische und persönliche Interpretation des Songs, unterstützt durch das Zusammenspiel von Gesang und Instrumentalbegleitung. Die „Garden Sessions“ des Meraners Max Calanducci bieten eine Plattform, die die Vielfalt der Südtiroler Musikszene zeigt.