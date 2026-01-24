Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Michael-Jackson-Film soll Weltpremiere in Berlin feiern
Die internationale Premiere des Biopic “Michael” über den Popstar Michael Jackson soll am 10. April in Berlin stattfinden. Das habe Produzent Graham King im Rahmen der Filmwoche München verkündet, teilte der Filmverleih Universal mit. Demnach werden Darsteller und die Filmemacher zu dem Termin in der Hauptstadt erwartet. Die Premiere sei der Auftakt zu mehrtägigen Events und Fanveranstaltungen rund um die Verfilmung von Jacksons Leben.

Offizieller Kinostart ist Universal zufolge der 23. April. In der Hauptrolle ist Jaafar Jackson (29) zu sehen, für den Neffen von Michael Jackson ist es die erste Kinofilmrolle. Regie führte Antoine Fuqua (“Training Day”), produziert wurde der Film unter anderem von Graham King, der mit “Bohemian Rhapsody” bereits ein Oscar-prämiertes Musikporträt über Queen-Sänger Freddie Mercury verantwortete.

Die Produktion kündigte eine “Geschichte jenseits der Musik” an, die Jacksons Weg vom Kinderstar zum Weltstar nachzeichnen soll. Betont wird vor allem seine kreative Leidenschaft, die ihn “unermüdlich antrieb, der größte Entertainer der Welt zu werden”. Paris Jackson hatte sich öffentlich von dem Projekt distanziert. Auf Instagram erklärte die Tochter von Michael Jackson, sie sei in das Biopic nicht involviert, berichtete “Rolling Stone” im September 2025.

