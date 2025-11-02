Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Mireille Mathieu schwört auf Sonnenschutz auch im Winter
Mireille Mathieu lebt gesund

Mireille Mathieu schwört auf Sonnenschutz auch im Winter

Sonntag, 02. November 2025 | 10:04 Uhr
Mireille Mathieu lebt gesund
APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Von: APA/dpa

Chanson-Legende Mireille Mathieu (79) hat schon in jungen Jahren einiges für eine schöne Haut im Alter getan. Sie lebt gesund, achtet auf sich – und schwört auf Sonnenschutz. “Ich benutze Creme mit Lichtschutzfaktor 50, auch im Winter”, verriet sie der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Denn selbst hinter Wolken könne die Sonne der Haut zusetzen.

Im Sommer greift Mathieu zudem auf ein kleines Accessoire-Arsenal zurück: einen eigens von Chanel für sie entworfenen Hut aus feinem Musselin und einen chinesischen Sonnenschirm. “Seit meinem 23. Lebensjahr meide ich direkte Sonne im Gesicht.” Über das Aussehen im Alter sagt die Französin aber auch: “Das ist genetisch bedingt, glaube ich.”

Am 22. Juli 2026 wird die international bekannte Sängerin ihren 80. Geburtstag feiern. Seit 60 Jahren steht sie unermüdlich auf der Bühne. In Frankreich feiert sie dieses Jubiläum derzeit mit zahlreichen Konzerten.

