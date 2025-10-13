“Mr. Scorsese”: Der Kultregisseur unter der Lupe

Von: apa

Bei welchem Filmtitanen würden sich fünf Teile einer Dokumentation auszahlen, wenn nicht für Martin Scorsese?! Rebecca Miller, Tochter von Inge Morath und Arthur Miller, würdigt den Kultregisseur nun in einer komplexen Anordnung, in der sie lange Gespräche mit dem heute 82-Jährigen, Eindrücken aus dessen Privatarchiv und Interviews mit Wegbegleitern wie Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger oder Cate Blanchett verschneidet.

Miller zeichnet so den Weg eines Filmemachers von seinen Anfängen bis zum Weltruhm entlang der für Scorseses Arbeit dominierenden Themen wie Schuld und Sühne, Gut und Böse. Abrufbar ab 17. Oktober.

(S E R V I C E – www.apple.com/de/tv-pr/originals/mr-scorsese)