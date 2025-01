Musikerin Zoe Wees verbringt Urlaub gerne zu Hause

Von: APA/dpa

Die Hamburger Sängerin Zoe Wees (22) verbringt ihre freie Zeit am liebsten daheim. “Ich finde Reisen immer so anstrengend”, sagte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur. Wees war nach ihrem Durchbruch mit dem Hit “Control” 2020 nicht nur deutschlandweit auf Konzerten unterwegs, sondern trat auch beispielsweise in New York, Los Angeles, Chicago und Tokio auf.

Sie sei im Job so oft auf Reisen und dafür teilweise auch zwölf Stunden oder länger unterwegs gewesen. Deshalb wisse sie, dass das nichts für sie sei. Sie genieße es einfach nicht. “Und für mich ist das viel schöner, dann zu Hause zu sein, wenn ich kann”, sagte Wees. Dort tue sie gern so, als sei sie gar nicht weg gewesen. “Einfach so weitermachen wie sonst zu Hause auch. Das bringt mich voll runter und gibt mir ein sicheres Gefühl.”

Am Freitag hat Zoe Wees ihre erste Single (“Traitor”) seit ihrer etwa einjährigen Auszeit veröffentlicht.