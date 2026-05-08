Mutter verteidigt Autor Frank Schätzing gegenüber Lehrerin

Von: APA/AFP

Der deutsche Schriftsteller Frank Schätzing ist seiner Mutter ewig dankbar, weil die ihn nach einer Demütigung in der Schule gegenüber einer Lehrerin verteidigt hat. Die Lehrerin habe ihn in der Grundschule wegen Unaufmerksamkeit vor der ganzen Klasse mit einem gebastelten “Trottel-Orden” gedemütigt, sagte der 68-Jährige der “Augsburger Allgemeinen” (Samstagausgabe).

Daraufhin habe seine Mutter die Pädagogin wortgewaltig zur Rede gestellt, und die Lehrerin sei in sich zusammengesunken. Erst als vom Rektor höchstpersönlich eine Entschuldigung erfolgt sei, seien seine Mutter und er “siegreich” heimgezogen, berichtete Schätzing.