Nach ESC viele Teilnehmersongs in den deutschen Charts

JJ macht auch in den deutschen Charts ganz gute Figur

Von: APA/dpa

Viele Teilnehmersongs des Eurovision Song Contests in Basel entern die deutschen Single-Hitparade. Das Wiener Duo Abor & Tynna, das für Deutschland angetreten und auf Platz 15 gelandet ist, liegt mit ihrem Lied “Baller” aktuell auf Rang 3 der Offiziellen Deutschen Charts. “Das ist die höchste Platzierung eines ESC-Acts seit Michael Schulte (“You Let Me Walk Alone”), der 2018 ebenfalls die dritte Position erreichte”, teilen die Chartsermittler von GfK Entertainment mit.

Auch für den österreichischen ESC-Gewinner JJ läuft es in den deutschen Charts blendend. Sein Siegertitel “Wasted Love” schneide an 13. Stelle sogar noch minimal besser ab als Nemos “The Code” (Platz 14) im vergangenen Jahr.

Außerdem sorgten Estlands Tommy Cash (“Espresso Macchiato”, Platz 12), das schwedische Trio Kaj (“Bara Bada Bastu”, 24), Norwegens Kyle Alessandro (“Lighter”, 68) und Italiens Lucio Corsi (“Volevo essere un duro”, 85) für die beste ESC-Ausbeute in den Top 100 seit fünf Jahren, hieß es. Die israelische Sängerin Yuval Raphael, die beim ESC insgesamt auf Platz 2 landete, ist in den deutschen Single-Top-100 bisher nicht vertreten.