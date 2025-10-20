Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Nemo wahrscheinlich nicht bei Song Contest in Wien dabei
Nemo wahrscheinlich nicht bei Song Contest in Wien dabei

Montag, 20. Oktober 2025 | 11:34 Uhr
APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Von: apa

2024 gewann Nemo für die Schweiz mit “The Code” den Eurovision Song Contest von Malmö. Beim ESC 2026 in Wien wird man Nemo jedoch wahrscheinlich nicht erleben können, wie er im “Presse”-Interview sagte. “Ich habe mir gesagt, ich mache den Auftritt 2025, und damit sehe ich das Kapitel vorerst als abgeschlossen”, so Nemo. “Es ist wichtig, mir selbst den Platz zu geben, um mich anders zu orientieren und weiterzugehen. Aber mitverfolgen werde ich den ESC sicher.”

