Netflix kündigte zweite Staffel von Kaulitz-Serie an

Von: APA/dpa

Nach dem großen Erfolg der Serie “Kaulitz & Kaulitz” will Netflix im nächsten Jahr eine Fortsetzung veröffentlichen. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel über die aus Magdeburg stammenden Zwillingsbrüder seien bereits angelaufen, teilte der Streaming-Anbieter mit. In den acht schon erschienenen Folgen hatten die 34-Jährigen private Einblicke in ihr Leben in Hollywood gegeben. “Kaulitz & Kaulitz” ist seit Ende Juni auf Netflix zu sehen.

Bill und Tom Kaulitz waren vor mehr als 20 Jahren mit ihrer Band Tokio Hotel (“Durch den Monsun”) bekanntgeworden. 2010 waren sie nach Amerika ausgewandert. Tom Kaulitz ist seit fünf Jahren mit dem deutschen Model Heidi Klum verheiratet. Neben der Netflix-Serie halten die Zwillingsbrüder ihre Fans – die sie selbst “Kaulquappen” nennen – auch in ihrem Podcast “Kaulitz Hills” über sich und ihr Leben auf dem Laufenden.