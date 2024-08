Neue “John Wick”-Serie geplant – Keanu Reeves als Produzent

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Keanu Reeves (59, “Speed”, “Matrix”) schlug im vorigen Jahr zum vierten Mal als der Auftragskiller John Wick in dem Action-Thriller “John Wick: Kapitel 4” zu. Nun plant er eine Fortsetzung der “John Wick”-Saga als Serien-Format, nicht als Schauspieler, sondern als ausführender Produzent. Lionsgate Television arbeitet an einer Serie mit dem Titel “John Wick: Under the High Table”, die thematisch an den vierten Kinofilm anknüpfen soll.

In “John Wick: Kapitel 4” kämpfte der Profikiller 2023 erneut um sein Leben. Die Hohe Kammer, eine Art Überorganisation sämtlicher weltweiter Verbrecherbanden, will seinen Tod. Unterwelt-Boss Marquis de Gramont (Bill Skarsgård) hat alle Vollmachten zur Ermordung des abtrünnigen Mitstreiters von einst.

Chad Stahelski, der bei allen vier Spielfilmen Regie führte, soll den TV-Piloten inszenieren und ebenfalls an der Produktion mitwirken, berichten die Branchenportale “Variety” und “Hollywood Reporter”. Es wäre bereits die zweite Spin-off-Serie. Im vorigen Jahr kam beim Streamingdienst Prime Video die Prequel-Serie “The Continental: Aus der Welt von John Wick” heraus. Die Miniserie kam ohne Reeves als John Wick aus, sie spielte vor seiner Zeit in den 1970er-Jahren. Dafür stand Winston Scott, der mysteriöse Inhaber des Hotels The Continental, in dem Berufskiller aus aller Welt absteigen, im Mittelpunkt.