Neue Single von Lana Del Rey als Album-Vorbote

Von: apa

Eigentlich hat Lana del Rey den Song bereits vor mehr als einem Jahr angeteasert. Am Freitag kam nun überraschend “Henry, Come On” tatsächlich heraus. Es ist ein Vorbote auf das am 21. Mai erscheinende Album “The Right Person Will Stay”. Stilistisch überrascht der Track nach einem kurzen Country-Flirt der Sängerin nicht. Zu hören gibt es melancholischen Pop mit düsterem Americana-Einschlag, getragen von einer akustischen Gitarre und der wunderbaren Stimme des Popstars.

“Lasso” sollte das kommende Album ursprünglich heißen und in Richtung Country gehen. Dieser Genre-Einfluss ist in “Henry, Come On” nur in Ansätzen herauszuhören. Im Sommer gibt die Künstlerin mehrere Konzerte in Großbritannien. Ihr bisher einziges Österreich-Konzert datiert aus dem Jahr 2013.