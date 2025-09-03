Neues Album von Parov Stelar kommt im November

Von: apa

Der Linzer Musiker und Produzent Parov Stelar hat heute sein neues Studioalbum “Artifact” für den 14. November 2025 angekündigt. Zugleich erschien am Mittwoch mit “Rebel Love” eine Single als Vorbote. Am 3. und 4. November tritt Stelar im Wiener Konzerthaus auf.

“Rebel Love” verbinde “klassische Streicher mit elektronischer Wucht” und lebe “von seiner Dynamik ebenso wie von einer eingängigen Melodie”, heißt es in einer Presseaussendung. Die Album-Ankündigung folgte auf eine Reihe kryptischer Social-Media-Beiträge der vergangenen Wochen.

Parov Stelar, bürgerlich Marcus Füreder, zählt zu den international erfolgreichsten Künstlern Österreichs. Er wurde mit zehn Amadeus Austrian Music Awards ausgezeichnet und trat bei Festivals wie Coachella und Glastonbury auf.