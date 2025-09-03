Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Neues Album von Parov Stelar kommt im November
Parov Stelar bald live im Wiener Konzerthaus

Neues Album von Parov Stelar kommt im November

Mittwoch, 03. September 2025 | 17:00 Uhr
Parov Stelar bald live im Wiener Konzerthaus
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
Schriftgröße

Von: apa

Der Linzer Musiker und Produzent Parov Stelar hat heute sein neues Studioalbum “Artifact” für den 14. November 2025 angekündigt. Zugleich erschien am Mittwoch mit “Rebel Love” eine Single als Vorbote. Am 3. und 4. November tritt Stelar im Wiener Konzerthaus auf.

“Rebel Love” verbinde “klassische Streicher mit elektronischer Wucht” und lebe “von seiner Dynamik ebenso wie von einer eingängigen Melodie”, heißt es in einer Presseaussendung. Die Album-Ankündigung folgte auf eine Reihe kryptischer Social-Media-Beiträge der vergangenen Wochen.

Parov Stelar, bürgerlich Marcus Füreder, zählt zu den international erfolgreichsten Künstlern Österreichs. Er wurde mit zehn Amadeus Austrian Music Awards ausgezeichnet und trat bei Festivals wie Coachella und Glastonbury auf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
133
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
93
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
73
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
55
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Anzeigen
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 