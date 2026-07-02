New York rüstet sich für Hochzeit von Swift und Kelce

Von: APA/AFP

In den USA verdichten sich die Hinweise, dass die Hochzeit des Jahres kurz bevorsteht – nämlich die von Pop-Superstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce. Die “New York Times” und andere Medien gehen davon aus, dass die Feier am Freitag in der Sport- und Konzertarena Madison Square Garden mitten in Manhattan stattfindet. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani heizte die Spekulationen über die Hochzeit des Jahres noch an.

In einer Pressekonferenz zu den erwarteten Hitzetagen in New York scherzte Mamdani: “Wenn Sie zufällig im Madison Square Garden heiraten, werden Sie drinnen bleiben und es bleibt für Sie schön kühl.” Die “New York Times”, der Sender ABC und Klatschmedien berichten, Swift und Kelce – beide 36 – könnten sich am Freitag in der Sport- und Konzertarena das Ja-Wort geben. Am Donnerstag soll ein “intimes” Dinner im Familienkreis geplant sein, am Freitag dann eine “spektakulärere Feier” mit rund tausend Menschen.

Von “Amerikas Antwort auf königliche Hochzeiten” spricht die Promi-Plattform TMZ. Sie will erfahren haben, dass Swift für Kelce ein “Märchenschloss” in der Arena aufbauen lässt. Auf der TMZ-Webseite sind Videoclips von Arbeitern zu sehen, die Requisiten aus Lastern hieven. Auch ein weißes Geländer ist zu sehen – womöglich ein Teil der Schlosstreppe.

Viele Promis auf der Gästeliste

Auf der Gästeliste stehen laut der Klatsch-Webseite “Page Six” die US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez, das Supermodel Karlie Kloss und der englische Sänger Ed Sheeran. Auch Spieler von Kelces Footballteam Kansas City Chiefs werden erwartet. Laut dem Promi-Magazin “Variety” rechnet die New Yorker Polizei mit zahlreichen “Swifties” und Kelce-Fans, die in Zelten rund um das Stadion feiern könnten.

Andere zweifeln die mediale Detektivarbeit an: Swift sei ein “Glamour-Girl”, sagte ein New Yorker Polizist, der vor der Arena Dienst schob, dem Sender CNN. Sie werde wohl kaum im Madison Square Garden heiraten. Tatsächlich ist das fensterlose Stadion des Basketballmeisters Knicks mit rund 20.000 Plätzen weit entfernt von Traumlocations wie etwa Venedig, wo Amazon-Gründer Jeff Bezos vor einem Jahr die frühere Fernsehmoderatorin Lauren Sánchez heiratete.

Die New Yorker Fotografin Andie Furber, die einen Taylor-Swift-Podcast moderiert, hält die Berichte über die Arena für plausibel. “Keine Drohnen und keine Paparazzi kommen herein oder heraus, und Taylor, Travis und ihre Gäste können mehrere Häuserblocks entfernt unterirdisch hineinkommen”, sagte Furber. Zudem sei ihr Idol dort mehrfach aufgetreten.

Spekulationen über kompletten Bluff

In Online-Medien wird dagegen spekuliert, Swift und Kelce hätten die Gerüchte gestreut, um ganz in Ruhe woanders heiraten zu können – etwa auf einer romantischen Insel. Das passt eher zum Stil der Verlobung, die das Promi-Paar im August bekanntgegeben hatte. Auf Fotos kniet Kelce in einem Garten voller Blumen vor der 14-fachen Grammy-Gewinnerin und macht Swift einen Heiratsantrag. Dagegen spricht, dass sich Swift und Kelce in New York aufzuhalten scheinen. Das Auto der Sängerin wurde offenbar in der Stadt gesehen, die Instagram-Aufnahme eines von hinten fotografierten Joggers soll Kelce zeigen.

Manche Fans sind verstimmt, denn sie fürchten, die Hochzeit des Jahres zu verpassen. New York sei kurz vor den Feiern zum 250. Gründungstag der USA am 4. Juli und wegen der Fußball-Weltmeisterschaft heillos ausgebucht, klagen sie in Online-Medien.

Brautpaar könnte Trump die Show stehlen

Einer hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert: US-Präsident Donald Trump. Er will am 4. Juli eine Rede zu 250 Jahren USA in Washington halten, Swift und Kelce könnten ihm die Schau stehlen. “Ich hasse Taylor Swift!”, hatte er im Präsidentschaftswahlkampf 2024 erklärt, nachdem die Sängerin Trumps Gegnerin Kamala Harris zu ihrer Favoritin erklärt hatte.

Seitdem machen Trump-Anhänger immer wieder Stimmung gegen die angeblich abgehobene und unsoziale Swift. Die Sängerin gilt als die erfolgreichste Musikerin der Gegenwart und dürfte mit einem geschätzten Vermögen von zwei Milliarden Dollar auch die reichste sein. Vielleicht will Trump von dem Promi-Glanz aber auch ein bisschen etwas abhaben. Nach der Verlobung hatte er dem Paar ungewohnt artig “viel Glück” gewünscht, Kelce einen “großartigen Kerl” und Swift eine “wunderbare Person” genannt.