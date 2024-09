Oasis in britischen Charts erstmals wieder auf Eins

Von: APA/dpa

Die Britpopband Oasis erobert nach ihrer Comebackankündigung die britischen Charts. Das Album “Definitely Maybe” landete nach 30 Jahren wieder auf dem ersten Platz der Albumcharts, wie die Official Charts Company mitteilte. Schon bei der Veröffentlichung 1994 hatte es die Platte auf den ersten Platz geschafft. Zum Jubiläum wurde das Album mit Zusatzmaterial neu veröffentlicht.

Für Oasis sei es der erste Spitzenplatz in den britischen Albumcharts seit 14 Jahren, erklärte das Chartsunternehmen. Auch die Alben “(What”s The Story) Morning Glory?” und “Time Flies” landeten weit oben. “Ein großes Dankeschön an alle, die Oasis diese Woche unterstützt haben”, schrieb die Band auf der Plattform X.

Die Brüder Noel und Liam Gallagher wollen nach jahrelangem Streit im nächsten Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Geplant sind mehrere Konzerte in Großbritannien und Irland. Der Ticketvorverkauf sorgte allerdings für Frust bei vielen Fans wegen überlasteter Ticketportale, langer Wartezeiten und hoher Preise.

Die britische Wettbewerbsbehörde kündigte eine Untersuchung ein. Sie will unter anderem prüfen, wie dabei eine dynamische Preisgestaltung eingesetzt wurde und ob der Verkauf durch das Ticketunternehmen gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen hat. Auch die irischen Wettbewerbshüter wollen den Fall untersuchen.

Liam Gallagher sorgte unterdessen mit Kommentaren auf X für Schlagzeilen. In einem etwas kryptischen Post hieß es, er habe gehört, dass Oasis zurück sei und deren Haltung stinke. Als ein Nutzer kritisierte, er habe nicht gedacht, dass die Band die Fans dermaßen abziehen würde, lautete die Antwort, er solle die Klappe halten.