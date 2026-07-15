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Orlando Bloom kuschelt nachts mit seinem Hund

Orlando Bloom hat nichts gegen Hunde im Bett

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 09:40 Uhr
Orlando Bloom kuschelt nachts mit seinem Hund
APA/APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
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Von: APA/dpa

Hollywood-Star Orlando Bloom (“Fluch der Karibik”) lebt mit einem Pudel zusammen und hat nichts gegen einen Besuch des Vierbeiners in seinem Schlafzimmer. “Meine Hunde schlafen im Bett. Gerade bei kleineren Hunden gehört das für mich einfach dazu”, sagte der 49-Jährige der Zeitschrift “Bunte”.

Der Pudel trägt laut Bloom den Namen “Biggie Smalls” (deutsch etwa: “Großer Kleiner”) – eine Anspielung auf Rapper The Notorious B.I.G., dessen Spitzname Biggie Smalls war. “Trotz seiner Statur hat er die Persönlichkeit eines ganz Großen”, sagte der Brite weiter.

Vorbereitung auf Familienleben

Von seinem Hund gelernt hat er “definitiv Geduld!”, meinte der Schauspieler. “Und meine Hunde haben mich gelehrt, Verantwortung zu übernehmen. Ein Hund ist eine wunderbare Vorbereitung auf das Familienleben. Ich hatte Hunde, bevor ich selbst Vater wurde.”

Orlando Bloom wurde vor allem mit seinen Rollen in der Piratenfilm-Reihe “Der Fluch der Karibik” und in der Buchverfilmung “Der Herr der Ringe” bekannt. Er war rund neun Jahre mit der Sängerin Katy Perry zusammen. Die beiden haben eine Tochter.

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