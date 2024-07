Oscar-Preisträgerin Yeoh schlägt in “Star Trek”-Trailer zu

Von: APA/dpa

Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh (61, “Everything Everywhere All At Once”) schlägt im ersten Trailer für ihren neuen “Star Trek”-Film kaltblütig zu. In dem knapp zweiminütigen Video wird sie in ihrer Rolle als Herrscherin Philippa Georgiou als Tyrannin und “Bad Bitch” bezeichnet, die Millionen ihrer eigenen Leute getötet habe. Der actiongeladene Trailer feierte bei der Comic-Con-Filmmesse im kalifornischen San Diego Premiere.

Im vorigen Jahr hatte der Streamingdienst Paramount+ Pläne für den Film “Star Trek: Section 31” mit Yeoh in der Hauptrolle angekündigt. In der Serie “Star Trek: Discovery” hatte sie bereits die Kapitänin Philippa Georgiou an Bord des Raumschiffs Discovery gespielt und zu einer Art Kultfigur gemacht.

In “Star Trek: Section 31” schließt sich Georgiou nun dem Geheimdienst der Sternenflotte an. Die nicht unumstrittene sogenannte Sektion 31 soll die Vereinigte Föderation der Planeten schützen. Allerdings wird Georgiou von ihrer düsteren Vergangenheit eingeholt. Paramount+ plant den Film Anfang 2025 herauszubringen. Die Kanadierin Miku Martineau (19, “Honor Society”) spielt die junge Georgiou.

Yeoh schrieb 2023 Oscar-Geschichte, als die in Malaysia geborene Schauspielerin als erste Asiatin überhaupt zur besten Hauptdarstellerin gekürt wurde. Die Trophäe verdiente sie sich mit ihrem Auftritt als kämpferische Waschsalonbesitzerin in der Action-Komödie “Everything Everywhere All at Once”. In den 80er-Jahren hatte sie Actionfilme in Hongkong gedreht, später machte sie als Bond-Girl (“Der Morgen stirbt nie”) und als Schwertkämpferin in “Tiger & Dragon” Furore.