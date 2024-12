Oscarpreisträger Sorrentino dreht neuen Film “La Grazia”

Von: apa

Der italienische Oscarpreisträger Paolo Sorrentino (“La grande bellezza”) und der Schauspieler Toni Servillo sind als Erfolgsduo zurück: Der Regisseur wird in seinem neuen Filmprojekt mit dem Titel “La Grazia” wieder mit dem neapolitanischen Darsteller zusammenarbeiten, der in “La grande bellezza” den weltmüden römischen Journalisten Jep Gambardella spielte. Es wird Sorrentinos elfter Film sein.

Derzeit läuft sein bisher letztes Werk “Parthenope”, eine Ode an seine Heimatstadt Neapel, mit Erfolg in den italienischen Kinos. “La Grazia”, das von der Fachzeitschrift “Variety” vorgestellt wurde, ist der siebente Film, bei dem der 65-jährige Servillo mit Sorrentino zusammenarbeitet. Ihre erste Kooperation war “L’Uomo in Piu'” im Jahr 2001, in dem der Schauspieler Antonio ‘Tony’ Pisapia spielte, einen neapolitanischen Popsänger, berühmt und charismatisch, aber auch zynisch und selbstzerstörerisch.

Neben der Rolle des Gambardella wurde Servillo 2004 für den Film “Le Conseguenze dell’Amore” ausgezeichnet, dann für die Rolle des Giulio Andreotti in Il Divo (2008) und Silvio Berlusconi in “Loro” (2018). Sorrentino, der auch bei Episoden der Fernsehserien “The Young Pope” und “The New Pope” Regie geführt hat, wurde 2022 für “E’ stata la mano di Dio” (“Die Hand Gottes”) für einen Oscar nominiert. Für den Neapel gewidmeten Film erhielt Sorrentino den Großen Preis der Jury beim Filmfestival in Venedig.