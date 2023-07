Paolo Conte singt wieder am Markusplatz in Venedig

Conte singt am Sonntag mit Ensemble aus elf Musikern in Venedig

Nach drei Konzerten von Laura Pausini kehrt ein anderer Star der italienischen Musik am Sonntag auf den Markusplatz in Venedig zurück: Der legendäre Chansonnier Paolo Conte wird dort im Rahmen einer Tournee wenige Monate nach seinem außergewöhnlichen Konzert in der Mailänder Scala auftreten. Er war der erste “Cantautore” überhaupt, der in dem legendären Opernhaus sang, was einige Kritiker als Profanierung des Operntempels beklagten.

Der 86-Jährige tritt 14 Jahre nach seinem Konzert 2009 zusammen mit dem Symphonieorchester Venedig erneut auf dem Markusplatz auf. Diesmal wird er auf der Bühne von seinem historischen Orchesterensemble aus elf Musikern begleitet. Die Veranstaltung wird vom Festival Veneto Jazz in Zusammenarbeit mit der Stadt Venedig und dem Teatro La Fenice organisiert.

Mit seinen Songs und der rauchigen Stimme prägt Paolo Conte seit einem halben Jahrhundert ein ganzes Land. Neben Hits wie “Sparring Partner” oder “Via con me” stammt auch eine der inoffiziellen Hymnen Italiens von Conte – das weltbekannte “Azzurro”. Den Song komponierte er zunächst für Adriano Celentano und nahm ihn später in sein eigenes Programm auf. Bekannt ist er auch für Songs wie “Genova per noi”, in denen er über seine Heimat singt.