Paul-Preuss-Preis an Heinz Mariacher in illustrer Gesellschaft

Sigmundskron – Mit dem Paul-Preuss-Preis 2020 ist als achter Träger dieser Auszeichnung am Dienstag, 25. August 2020, im Messner Mountain Museum Firmian in Sigmundskron bei Bozen der Tiroler Heinz Mariacher geehrt worden.

Damit würdigt die Internationale Paul-Preuss-Gesellschaft die Lebensleistung und die Vorbildwirkung des 64-Jährigen, den Gastgeber Reinhold Messner (2013 übrigens der erste Träger dieser Auszeichnung) bei seiner Laudatio in der Felsenbühne des Museumsareals besonders würdigte: „Du hast viele klassische Routen geklettert, auch free solo; diese Haltung kommt aus einem archaischen Gefühl heraus“. Dazu brauche man nur seine Leidenschaft und die Freiheit, diese auch auszuüben. Mit seiner Route „Moderne Zeiten“ an der Marmolata habe er diesen Stil eingeleitet, „soweit als möglich alles frei zu klettern“. Das Unmögliche von Gestern müsse zum Möglichen des Heute werden, sagte Messner und stelle die gedankliche Brücke her zu Paul Preuss, dem großen Freikletterer aus dem steirischen Salzkammergut, der mit seinem Stil, dem Verzicht auf möglichst alle Hilfsmittel, damals das Klettern in eine neue Dimension geführt hat.

Den Paul-Preuss-Preis, eine von dem Siegsdorfer Künstler geschaffene Stahl- Skulptur des 1913 tödlich abgestürzten Bergsteigers, überreichte dem Geehrten Georg Bachler aus Abtenau, seit Februar 2020 Obmann der Internationalen Paul-Preuss-Gesellschaft (IPG) und damit Nachfolger von Lutz Maurer, dem Initiator dieses Preises. Bachler bewertete die Leistungen von Paul Preuss als „Ausdruck von Freiheit, einem Urwunsch der Menschheit“. Er erinnerte auch an den Wahlspruch von Paul Preuss „Das Können ist des Dürfens Maß“ und betonte, das dieses Können der Alpinisten auch eine Pflicht zur Verantwortung sei. Dabei betonte er den Wunsch des Vereins, eine Brücke herzustellen von den „Erfahrenen zu den Jungen“, und gab bekannt, dass sich die IPPG darum bemühe, auch einen Jugend-Förderpreis zu vergeben, bei dem die Leistungen der jungen Klettergeneration gewürdigt und deren Entwicklung gefördert werden solle.

Heinz Mariacher betonte in seiner Dankesrede, „dass wir aus den die Erfahrungen, die wir uns aus den Bergen holen, die Ängste, die Hochgefühle und die Zweifel, Kraft holen können“. Zum erstenmal habe er Paul Preus bewusst wahrgenommen, als er 1974 den Preuss-Riss an der Kleinen Zinne geklettert sei. Umso mehr freute er sich über diese Auszeichnung. Seine Kletterphilosophie entspricht jener von Paul Preuss in großen Teilen, denn seine zahlreichen Erstbegehungen führte er in dessen Sinne aus. Die Redner hatten bei dieser Preisverleihung besonders aufmerksame Zuhörer, denn in Messners Museum bei Bozen waren so viele alpine Legenden und gegenwärtige Stars der Szene anwesend, um Mariacher ihre Aufwartung zu machen, wie wohl noch nie. Georg Bachler: Dieses Treffen sei ein „alpinhistorisches Ereignis“, denn hier seien zahlreiche Gäste zusammengekommen, „die Alpingeschichte geschrieben haben“. Und sein Vorgänger Lutz Maurer, erfahrener Fernsehjournalist und Gründungsobmann der 2014 ins Leben gerufenen Gesellschaft, betonte später: „Ich habe noch nie eine solche Ansammlung von Alpinisten gesehen wie hier.“

In der Tat waren viele einstige und aktuelle Spitzenkletterer und Bergsteiger der Einladung der IPPG gefolgt, so dass es hier in Firmian das wohl erste und größte Treffen von alpinen „Stars“ aus drei Generationen war: Von den alpinen Legenden wie Wolfgang Nairz, Sigi Hupfauer, Hanns und Lilo Schell, Christoph Hainz, Darshano L. Rieser bis Thomas und Alexander Huber, Beat Kammerlander, Hanspeter Eisendle sowie den jungen Florian Buhl und Dani Arnold, um nur einige zu nennen. unter den Gästen auch der Spitzenkletterer und Fotograf Heinz Zak, der die Kletterfotografie revolutioniert hat. Die Internationale Paul-Preuss-Gesellschaft ist damit im siebten Jahr ihres Bestehens in der alpinen Szene „endgültig angekommen“.