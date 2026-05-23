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Charlie Heaton übernimmt die Hauptrolle

“Peaky Blinders”-Macher stimmen auf Serienfortsetzung ein

Samstag, 23. Mai 2026 | 03:16 Uhr
Charlie Heaton übernimmt die Hauptrolle
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CINDY ORD
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Von: APA/dpa

Die Hit-Serie “Peaky Blinders” über eine legendäre Straßengang in England wird mit neuen Hauptdarstellern fortgesetzt. Netflix kündigte nun “Stranger Things”-Star Charlie Heaton (32) für die Rolle als Tommy Shelbys Sohn Charles an. Auf einem Foto schaut Heaton in Anzug und Krawatte grimmig in die Kamera. Charles habe alle Verbindungen zur Peaky-Blinders-Gang und zu seinem Halbbruder Duke abgebrochen, heißt es in dem Posting: “Aber kann man jemals dem eigenen Blut entkommen?”

Neben Heaton ist dessen britischer Landsmann Jamie Bell (40, “Rocketman”) in der Rolle des älteren Halbbruders Duke Shelby zu sehen. Die Dreharbeiten zu der Sequel-Serie mit zwei Staffeln sind in England angelaufen. Zuvor hatten BBC und Netflix angekündigt, dass die Story in Birmingham im Jahr 1953 spielen soll.

“Peaky Blinders”-Schöpfer und Autor Steven Knight zufolge stehen die Machenschaften der Shelby-Familie beim Wiederaufbau von Birmingham nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg im Fokus. Knight ist als Autor und gemeinsam mit Oscar-Preisträger Cillian Murphy (49, “Oppenheimer”) als ausführender Produzent an Bord.

Original-Serie war ein Hit

In der Original-Serie spielte Murphy die Hauptrolle des Gangsters und Bandenanführers Tommy Shelby nach dem Ersten Weltkrieg, mit typischer Schiebermütze, einem Markenzeichen der Straßengang. Die BBC strahlte “Peaky Blinders” in sechs Staffeln von 2013 bis 2022 aus. In Deutschland startete die Serie im Juni 2014 unter dem Titel “Peaky Blinders – Gangs of Birmingham”. Inzwischen hält Netflix die internationalen Streaming-Rechte an der BBC-Produktion.

Auch als Spielfilm-Version

Murphy hatte auch die Hauptrolle in dem Spielfilm “Peaky Blinders: The Immortal Man”, der Mitte März bei Netflix startete. Der Film unter der Regie von Tom Harper spielt während des Zweiten Weltkriegs. Clan-Chef Tommy Shelby lebt zurückgezogen auf dem Land, Sohn Duke (Barry Keoghan) leitet die Geschäfte der Peaky Blinders.

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