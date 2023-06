Pete Davidson wegen rücksichtslosen Fahrens angezeigt

Ausgangspunkt der Klage ist ein Autounfall in Beverly Hills

Der US-Komiker Pete Davidson muss nach einem Autounfall in Beverly Hills vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat den Ex-Freund von Kim Kardashian wegen rücksichtslosen Fahrens belangt. Ende Juli müsse der 29-Jährige vor dem Richter erscheinen, berichtete der Sender CNN am Freitag. Davidson sei mit seinem Fahrzeug in eine “schwere Kollision” mit einem Haus verwickelt gewesen, teilte Behörden-Sprecher Greg Risling dem Sender mit.

Glücklicherweise sei dabei niemand ernstlich verletzt worden, hieß es. Rücksichtsloses Fahren könne aber verheerende Folgen haben. Der Unfall ereignete sich Anfang März in einer Wohngegend von Beverly Hills. Davidson, der laut Medienberichten mit seiner Freundin, Schauspielerin Chase Sui Wonders (27), unterwegs war, soll die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Wagen streifte einen Feuerhydranten und krachte dann in eine Hauswand.

Davidson ist vor allem durch seine Auftritte in der Comedy-Show “Saturday Night Live” bekannt, er spielte aber auch schon in Serien und Filmen mit. Privat sorgte der Comedian häufiger für Schlagzeilen, nachdem er 2018 zeitweise mit der Sängerin Ariana Grande verlobt war, ging er im vorigen Jahr mit TV-Sternchen Kim Kardashian aus.