Cornelius feierte heuer im Jänner seinen 75. Geburtstag

Peter Cornelius erhält Amadeus Award für sein Lebenswerk

Donnerstag, 26. Februar 2026 | 09:15 Uhr
Cornelius feierte heuer im Jänner seinen 75. Geburtstag
APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER
Von: apa

Peter Cornelius wird bei den 26. Amadeus Austrian Music Awards mit einem Amadeus für sein Lebenswerk ausgezeichnet. “Seit mehr als fünf Jahrzehnten” präge der Singer-Songwriter “mit seiner Musik die österreichische Kulturlandschaft – mit Songs, die Generationen begleitet haben und Texten, die durch ihre Ehrlichkeit, Tiefe und Menschlichkeit berühren”, hieß es in einer Presseaussendung vom Donnerstag.

“Der künstlerische Weg von Peter Cornelius ist geprägt von Offenheit, Neugier und dem ständigen Überschreiten musikalischer Grenzen”, hieß es weiter. “Von Wien über Frankfurt am Main, Hamburg bis nach New York führte ihn seine Laufbahn, aus der 24 Studioalben hervorgingen.”

In Österreich zog Cornelius zum ersten Mal 1973 Aufmerksamkeit auf sich, als er den Fernseh-Talentwettbewerb “Die Showchance” gewann. Rund sieben Jahre später unterzeichnete er einen Schallplattenvertrag in Deutschland und begann seine intensive Zusammenarbeit mit dem Produzenten Michael Cretu. In der Folge etablierte sich Cornelius als feste Größe im deutschsprachigen Pop und feierte mit Songs wie “Reif für die Insel”, “Segel im Wind”, “Du entschuldige i kenn di”, “Der Kaffee ist fertig”, “Streicheleinheiten” oder “Ganz Wien hat den Blues” Charterfolge in Österreich und Deutschland.

Für sein Gitarrenspiel für Enigma, einem Projekt seines Freundes Cretu, erntete Cornelius eine Grammy-Nominierung. Im Jänner dieses Jahres feierte er seinen 75. Geburtstag und geht aus diesem Anlass auf Tournee.

Die Verleihung der Auszeichnung für das Lebenswerk findet im Rahmen der Amadeus-Awards-Show am 6. März in der Wiener Marx Halle statt. ORF 1 überträgt ab 21.30 Uhr.

