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Mick Jagger feiert gern: In Stromboli allerdings nicht zu laut

Polizei beendet Mick Jaggers Party auf Stromboli

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 18:59 Uhr
Mick Jagger feiert gern: In Stromboli allerdings nicht zu laut
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/THEO WARGO
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Von: apa

Der britische Star Mick Jagger hat die Dreharbeiten zu einem Film, den er auf der Vulkaninsel Stromboli gedreht hat, mit einer Feier abgeschlossen. Die Party wurde jedoch von der Polizei vorzeitig unterbrochen. Grund waren Beschwerden der Anrainer der Insel nördlich von Sizilien über laute Musik.

Der legendäre Frontmann der Rolling Stones war nicht als Tourist auf der Insel, sondern als Schauspieler im Einsatz: In “Three Incestuous Sisters” (“Die drei inzestuösen Schwestern”), basierend auf der Graphic Novel von Audrey Niffenegger, spielt Jagger einen Leuchtturmwärter. Sein Auftritt ist kurz, aber zentral für die von Regisseurin Alice Rohrwacher gewünschte atmosphärische Wirkung des Films.

Viele Stars am Set des Films

Neben Jagger standen Stars wie Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor und Isabella Rossellini vor der Kamera. Für Isabella Rossellini ist der Aufenthalt auf Stromboli in diesen Tagen mehr als nur ein beruflicher Einsatz: Die Schauspielerin blickt an den Ort zurück, an dem sich die berühmte Liebesgeschichte ihrer Eltern, Ingrid Bergman und Roberto Rossellini, vor rund 77 Jahren abspielte.

Die Beziehung der beiden begann 1949 während der Dreharbeiten zum Film “Stromboli” auf der Insel. Bergman, eine Bewunderin des italienischen Neorealismus, hatte Rossellini zuvor einen Brief geschrieben, um eine Zusammenarbeit vorzuschlagen. Aus dieser künstlerischen Partnerschaft entstand eine internationale Skandal-Liebe, die zur Geburt der Zwillinge Isabella und Isotta Ingrid führte.

Die Präsidentin des örtlichen Fremdenverkehrsverbandes, Rosa Oliva, kritisierte die Unterbrechung der Party: “Eine Insel mit internationaler Bedeutung hätte einen institutionellen Empfang für die Gäste verdient. Stattdessen wird sie selbst bei solchen Gelegenheiten benachteiligt.” Die Organisation fordert mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung für die lokale Gemeinschaft, die stark vom Tourismus abhängig ist.

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