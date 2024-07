Prinz William vor EM-Finale: “Wir glauben an euch”

Von: APA/dpa

Prinz William und seine Frau Kate haben Englands Fußball-Nationalmannschaft viel Erfolg für das EM-Endspiel am Sonntag gegen Spanien gewünscht. “Wir sind so stolz auf euch alle, nur noch ein letzter Push, um den Job zu beenden! Geht raus und zeigt der Welt, was in euch steckt. Wir glauben an euch”, schrieben der Prinz und die Prinzessin von Wales am Samstag auf Instagram.

Der britische Thronfolger wird am Sonntagabend persönlich beim EM-Finale im Berliner Olympiastadion sein. Der 42-jährige William ist der älteste Sohn von König Charles III. Bei dieser Europameisterschaft schaute er sich bereits das Vorrundenspiel zwischen England und Dänemark sowie das Viertelfinale zwischen England und der Schweiz live im Stadion an.