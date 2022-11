Promi-Friseur stirbt mit 36 – Er stylte Shakira und Heidi Klum

Magdeburg – Zwei Jahre nach seiner Diagnose ist Star-Friseur Sebastian Böhm an Leukämie gestorben – im Alter von gerade einmal 36 Jahren. Zunächst schien es, als hätte er die Krankheit überwunden. Doch der Krebs kehrte zurück.

Topmodel Heidi Klum (49), Sängerin Shakira (45) und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33) haben sich vertrauensvoll in seine Hände begeben und sich den idealen Haarschnitt verpassen lassen.

Der Hairstylist, der von allen nur von allen Basti genannt wurde, litt seit 2020 an Leukämie. Nach einer Phase, in der es bergauf zu gehen schien, kehrte 2021 der Blutkrebs zurück, berichtet die Bild. Auch eine Stammzellenspende konnte den Figaro nicht mehr retten.

Noch im Februar zeigte sich Böhm an seinem Geburtstag auf Instagram optimistisch: „Heute geht es mir sehr gut, das will ich euch wissen lassen, ich bleibe tapfer. Mein neues Leben wartet auf mich, hier bin ich!“

Nun können viele nicht fassen, was geschehen ist. „Wir sind tief bestürzt und voller Trauer, euch mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Basti von uns gegangen ist. Rest in Peace“, heißt es auf der Facebook-Seite seines Salons „Hairricane“, der sich in Magdeburg befindet. In den Kommentaren äußerten auch Promis und ehemalige Kundinnen und Kunden von Böhm ihre Bestürzung und brachten ihr Beileid zum Ausdruck.

„Mein herzliches Beileid, ich kann es nicht glauben, ich bin unendlich traurig“, schreibt etwa Sängerin und Moderatorin Jana Ina Zarella. Schlagersternchen Annemarie Eilfeld betont: „Möge der liebe Gott seine gnädigen Hände über dich halten und deine unsterbliche Seele und deine Lieben beschützen.“