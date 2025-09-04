Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Promi-Paar Ulmen-Fernandes hat sich getrennt
++ ARCHIVBILD ++ Das Paar hat sich getrennt

Promi-Paar Ulmen-Fernandes hat sich getrennt

Donnerstag, 04. September 2025 | 12:40 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Das Paar hat sich getrennt
APA/APA/dpa/Carsten Koall
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Schauspieler Christian Ulmen (49) und Collien Ulmen-Fernandes (43) haben sich getrennt. Das gaben die beiden in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Donnerstag bekannt. Ihre PR-Agentur bestätigte die Trennung auf Anfrage. In der Mitteilung heißt es: “Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein.”

In der Mitteilung hieß es weiter: “Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen.” Ulmen und Ulmen-Fernandes hatten im Jahr 2011 geheiratet und haben eine Tochter zusammen. Vor einiger Zeit waren sie nach Mallorca gezogen. Das Promi-Paar stand in der Vergangenheit öfter gemeinsam vor der Kamera, etwa bei der Impro-Comedy-Serie “Jerks” oder für Werbung der Online-Apotheke “Shop Apotheke”. Beide sind auch als Moderatoren bekannt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
124
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
93
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
62
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
43
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
30
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 